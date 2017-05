Orages : plus d'une cinquantaine d'interventions dans la Manche

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai 2017, les pompiers sont intervenus 52 fois suite aux orages survenus sur le département de la Manche.

Météo France avait prévenu et placé les départements de la Normandie en vigilance Jaune aux orages, dimanche 28 mai 2017.

C'est finalement la Manche qui a été le plus touchée, en début de nuit. Pendant un peu plus d'une heure, sous une pluie battante, une série d'éclairs et de coups de tonnerre ont fendu le ciel, sans discontinuer.

52 interventions

Entre 22h30 et minuit, les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés à de très nombreuses reprises, principalement depuis le sud et le centre du département. Au total, ils sont intervenus à 52 reprises, principalement pour des inondations ou des branches ou arbres tombés sur la voie publique.

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

