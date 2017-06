Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 3 juin et dimanche 4 juin 

Retrouvez vos idées de sorties pour ce weekend du samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Jusqu'au 9 juin 2017 c'est le festival Passeur du soir à Cherbourg-en-Cotentin. Cette année, sept compagnies professionnelles vous convient à venir fêter l'été avant l'heure avec des représentations gratuites et en plein air! Chants, acrobaties, jonglerie, danse mais aussi chronique du quotidien, vous trouverez au coin de votre rue de quoi partager entre amis ou en famille de beaux moments d'émotion.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 c'est le week-end des Champions à Cérences. Un événement festif, sportif et caritatif avec des stages, initiations, spectacles, concerts, jeux et animations… Avec les champions de karaté: Alexandra Recchia, quintuple championne du monde ou encore Rida Bel-Lahsen, champion du monde et champion d'Europe. Rendez-vous au Complexe Omnisports de Cérences, c'est gratuit

Ce dimanche 4 juin 2017 participez à une grande journée d'animations avec feu d'artifice à Sainte Mère Église. Au programme: exposition de véhicules militaires sur la place Chennevière, comédie musicale par la troupe " La Langue fourchue du papillon ", concert de jazz et latino ou encore un concert de swing manouche.

CALVADOS

Jusqu'au samedi 3 juin 2017 c'est l'opération Révise tes exams à Hérouville St Clair. Sur une semaine, la Bibliothèque se met en 4 pour vous aider à accomplir votre mission avec des espaces de travail calmes, des annabacs, annabrevets et des ressources en ligne, des profs pour aider sur les blocages et des conseils pratiques pour booster la mémoire mais aussi des ateliers de relaxation ou encore des consoles de jeux.

Dans le cadre du 73e anniversaire du Débarquement participez à la 5e édition du Arromanches Dday Cross Triathlon ce dimanche 4 juin 2017 à Arromanches les bains. Au programme: format M avec 1km de natation, 24km de VTT et 7km de course à pied ou encore le format S avec 500m de natation, 12km de VTT et 3,5km de course à pied. Plus d'infos et inscriptions sur usccaentriathlon.fr.

Rendez-vous incontournable du calendrier des sports équestres en Normandie, la 9e édition du Jump'in Deauville Grand National aligne au départ quelques-unes des plus fines cravaches du saut d'obstacles français jusqu'au dimanche 4 juin 2017. Il compte près de 900 engagés dans une dizaine d'épreuves au programme, avec le Grand Prix de la Ville de Deauville comme bouquet final.

ORNE

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 assistez au tour cycliste de Flers agglo. Organisée par Flers Cyclisme 61, avec le partenariat de Flers Agglo, cette épreuve est devenue un classique sur le territoire de Flers agglo. Samedi: départ La Ferté-Macé, arrivée: Mont Cerisy. Dimanche: matin: contre la montre St Georges; après-midi: étape Flers/Flers en passant par Athis.

Le cirque Morallès déroule des histoires entre kitch, trouvailles et paillettes. Cette nouvelle création laisse libre cours à des prouesses de music-hall, moitié brillante moitié récup. Des figures belles, des maladroites, des aériennes, des terriennes… retrouvez-le au stade Gaston Meillon ce samedi 3 juin 2017.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 assistez au 21e marché de l'art contemporain à la Perrière. Rencontrez les artistes dans les rues, jardins et maisons du village millénaire de La Perrière, classée Petite cité de caractère du Perche. Au programme:

Concerts, conférences, prix du public, prix du jury, concours des artistes en herbe ou encore le traditionnel Pot de Peinture où sont remis les prix. Parking: 1 € par véhicule

En ce week-end de la Pentecôte, participez au salon du vin des produits régionaux à Bellême. Les producteurs vous proposeront une grande variété de produits de qualité samedi 3 et dimanche 4 juin 2017. Démonstration de mise en oeuvre de pâtisserie les samedis après-midi et dimanche après-midi, promenades en calèches samedi après-midi et dimanche après-midi afin de découvrir la cité. L'entrée est gratuite.