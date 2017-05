La Magnifik Parade inaugure les 500 ans du Havre [photos]

Ce samedi 27 mai 2017, le Havre (Seine-Maritime) lançait son programme des festivités pour célébrer ses 500 ans. Le temps fort de la journée aura été la Magnifik Parade entre l'Hôtel de ville et la plage. Retour en images.

Un été au Havre 2017 a démarré idéalement ce samedi 27 mai 2017. Temps radieux, une Magnifik Parade qui a tenu toutes ses promesses et une foule au rendez-vous.

Fanny Bouyagui et la compagnie Art Point M ont proposé un défilé démesuré entre l'Hôtel de ville et la plage. Plus de 200 personnages hyper-graphiques ont formé le cortège avec un DJ et une chanteuse d'opéra.

Le tout s'est terminé sur le plage et s'est prolongé avec un concert. Sur scène : Electro Bamako, Catherine Ringer et La Femme. Retour en photos sur la Magnifik Parade ci-dessous.

Un été au Havre 2017 : le programme complet ici

A LIRE AUSSI.

Le Havre : 500 ans en toute sécurité

500 ans du Havre : début des festivités ce week-end