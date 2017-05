Législatives 2017, Seine-Maritime, 3e circonscription: Sira Sylla, la République En Marche

Sira Sylla est candidate aux élections législatives 2017 dans la 3e circonscription de Seine-Maritime pour la République En Marche.

Sira Sylla a 37 ans et elle est avocate en droit de l'entreprise, spécialisée dans le droit des affaires et la fiscalité. Originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle vit aujourd'hui à Rouen. Par le passé, Sira Sylla ne s'était jamais engagée en politique et n'a donc jamais exercé de mandat. Cette campagne pour la République en Marche dans la 3e circonscription de Seine-Maritime est sa première.

