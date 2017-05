Surf: Joan Duru échoue en finale des Mondiaux mais la France est sur le toit du monde

Joan Duru a échoué de peu dimanche en finale des Mondiaux-2017 de surf à Biarritz, remporté par le jeune Mexicain Jhony Corzo, mais la France est pour la première fois de son histoire couronnée par équipes. Un titre de bon augure à trois ans des JO.

Avec un score de 13,90 points, le Landais de 28 ans, qui a fait son entrée cette saison dans l'élite du surf professionnel mondial, a été battu par Corzo, âgé de seulement 18 ans, qui a lui totalisé 14,50 points sur ses deux meilleures vagues.

"C'est un rêve qui devient réalité. Je suis très heureux de la médaille d'or pour le Mexique. Et c'est incroyable de le conserver entre Sud-Américains", s'est réjoui le natif de Puerto Escondido, surdoué du surf mexicain, qui succède à l'Argentin Leandro Usuna, sacré en 2016.

Parti tambour battant avec une vague à 6,67 points grâce à une manoeuvre aérienne (air 360), Duru a été rapidement dépassé par Corzo qui a signé une vague à 8,17 points et n'est jamais parvenu à repasser devant malgré une dernière très bonne vague en toute fin de série, notée 7,23 points.

"Je me suis dit, je fais ça en France à la maison, ça devrait passer. Sur le coup, de pas l'avoir (le score qui lui aurait permis de l'emporter, ndlr), c'est un peu dur, mais je suis super content de ma deuxième place", a déclaré Duru à sa sortie de l'eau.

"On a eu une super équipe, une super ambiance, c'était top. On a gagné par équipes et c'est ce qu'on voulait", a-t-il ajouté.

Première couronne historique

Surfant à domicile, la France, qui espérait faire de Biarritz une vitrine en vue de la candidature de Paris pour les Jeux de 2024, comptait beaucoup sur ses Mondiaux, les premiers organisés depuis l'entrée du surf aux JO, décidée en août 2016 et qui se fera à Tokyo en 2020.

Et l'objectif est atteint à trois ans des Jeux avec une belle moisson de médailles pour les tricolores: une d'or pour Pauline Ado sacrée lundi chez les filles et deux d'argent pour Johanne Defay, qui a réalisé le doublé avec Ado, et Duru.

Et surtout un titre mondial par équipes pour la première fois de l'histoire des surfeurs français, officialisé samedi soir après la qualification en demi-finales de Duru et de Jérémy Florès, chef de file de l'équipe de France et champion du monde 2009, éliminé dimanche matin à une marche de la finale.

Bémol de taille, ces Mondiaux, qui se tenaient sur le spot de la Grande-Plage, ont eu lieu sans les superstars de la discipline comme l'Américain Kelly Slater, l'Hawaïen John John Florence ou le Brésilien Gabriel Medina, qui ont préféré se concentrer sur le circuit professionnel.

Ce qui a aussi permis à la France de s'imposer, grâce à la présence de leurs meilleurs représentants: Ado, Defay, Duru et Florès étant tous membres du circuit professionnel (CT).

