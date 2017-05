Seine-Maritime : deux blessés dans une collision voiture contre vélos 

Deux jeunes hommes âgés de 21 et 19 ans, à vélo, ont été blessés après une collision avec une voiture, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Un accident de la circulation est survenu samedi 27 mai 2017, vers 18h20, rue Léon-Salva à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), impliquant une voiture et deux cyclistes.

Les secours ont pris en charge les deux cyclistes, un jeune homme âgé de 21 ans, grièvement blessé, le second, 19 ans, plus légèrement atteint. Les deux victimes ont été évacuées vers le CHU de Rouen.