Tendance Confidences à "bras ouverts" !

L’association "à bras ouverts" a pour but de permettre la rencontre entre des jeunes et des enfants touchés par le handicap et de jeunes bénévoles, depuis 25 ans... Pour en parler, Marc du Garreau, un jeune bénévole de 24 ans.

Qui sont les jeunes accueillis par A Bras Ouverts ? et quelques témoignages...

Les enfants et les jeunes accueillis par A Bras Ouverts offrent des visages variés : le benjamin a 6 ans, tandis que certains, dans l'association depuis de nombreuses années, sont déjà adultes. Leurs handicaps sont très divers et souvent multiples (physiques, mentaux, psychiques, sensoriels...).

Nos groupes respectent les indications des parents et des institutions. Le niveau de dépendance des enfants et des adolescents accueillis est souvent très grand pour l'ensemble des activités de la vie quotidienne : repas, promenade, déplacements, jeux... Chacun participe cependant à sa manière (aux courses et à la cuisine par exemple), car chaque jeune n'est pas "son handicap" mais avant tout une personne.

C'est souvent une communication originale, non verbale, par le regard, le jeu, les gestes, qui nous permet progressivement de nous connaître, de nous comprendre.

L’âge pour un premier accueil est de 6 ans minimum et 15 ans maximum pour les garçons (18 ans pour les filles). Il peut néanmoins exister des listes d'attente pour inscrire les jeunes en vue d'un premier départ.

L’association souhaite rester fidèle à ceux qu’elle accueille, quel que soit l’âge qu’ils atteignent, au fur et à mesure des années qui passent… les enfants côtoient ainsi des adolescents et des jeunes adultes.

Quel est l'esprit de A Bras Ouverts qui souffle depuis sa création ?

Le respect et l’accueil de chacun sont à la base d'A Bras Ouverts. Cela passe notamment par cette relation de un pour un, dite de binôme, instauré pour chaque activité entre un jeune handicapé et un accompagnateur. Cela permet à chacun de vivre le week-end à son rythme et en s’occupant de la manière qu’il souhaite dans le respect de la vie du groupe ; cela favorise la découverte de l’Autre.

La simplicité, tant des relations que des activités, est aussi au cœur de A Bras Ouverts. Celle-ci encourage la rencontre des personnes.

Et la joie et la fête constituent aussi des valeurs fortes.

A Bras Ouverts est une association d'inspiration chrétienne ouverte à tous.

Son action s'inscrit dans la fidélité à l’enseignement de l'Eglise catholique. Elle témoigne de l’éminente dignité de toute personne, quel que soit son handicap.

L’association ne pose aucune condition de religion. Son inspiration chrétienne l’incite à accueillir, dans le respect de son esprit, des enfants et accompagnateurs de toutes religions, croyants ou non croyants.

Voici comment les fondateurs expliquent les circonstances de la naissance d’à Bras Ouverts :

"Après avoir agi depuis plusieurs années au sein de différentes associations ("Enfance à nos portes", Lourdes...), il nous est apparu comme une nécessité pressante de rassembler nos forces et celles de tous ceux qui seraient disposés à se joindre à nous. Nous voulons créer une structure d’accueil de taille familiale pour les enfants handicapés qui souffrent de handicaps physiques et mentaux associés".