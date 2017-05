Orages : nouvelle vigilance Jaune sur la Normandie

Météo France place les départements de la Normandie en vigilance Jaune pour des orages.

Le temps sera assez agité, dimanche 28 mai 2017, du matin au soir, avec des nuages souvent menaçants et des averses orageuses.

Des orages se déclencheront au lever du jour sur les départements de la Manche, du Calvados et le nord de la Seine-Maritime. Les départements de l'Orne et de l'Eure seront alors épargnés.

À la mi-journée, alors que cette perturbation orageuse aura quitté la Manche, elle se réactivera sur la Seine-Maritime et l'Eure.

Jusqu'à 30° à Alençon

Les températures resteront élevées, de 18° à Cherbourg, 25° à Caen, 27° à Avranches, 28° à Rouen, jusqu'à 30° à Alençon au meilleur de la journée.