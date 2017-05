L'archery tag, une nouvelle activité à pratiquer sur Caen et dans le Calvados

Dans le cadre du championnat d'archery tag, organisé le 3 juin 2017, à 18h30 au stade de la Colline aux Oiseaux à Caen (Calvados), il s'agira de présenter cette nouvelle activité.

La tenue d'un second championnat d'archery tag, organisé par le Tag Archery France en partenariat avec les Archers de Caen, aura lieu le samedi 3 juin 2017 à 18h 30, au Stade de la Colline aux Oiseaux, 20 rue des Mouettes, à Caen (Calvados). C'est l'occasion de présenter cette discipline, un jeu de combat d'arc, né aux États-unis en 2011, fondé par Global Archery et importé pour la première fois en France, en 2014 par Tag Archery France. "Les Américains parlent de Dutch Ball avec arcs et flèches", explique Philippe Levadé, porteur du projet.

La pratique de l'archery tag se fait sur deux terrains distincts pour chaque équipe avec une zone neutre où personne ne tire. L'apprentissage est rapide, même sans avoir pratiqué le tir à l'arc. Le Tag Archrery France organise ses activités dans le Calvados, mais n'a pas de lieu précis. Ils sont les seuls détenteurs dans le Calvados de matériel créé par la marque américaine "Global Archery".

Une activité amusante et facile à pratiquer

"C'est l'occasion de faire de découvrir une autre manière de faire du tir à l'arc !", soutient Philippe Levadé. La compétition est ouverte à tous. Pour s'inscrire, il faut être quatre par équipe, et avoir plus de 11 ans. "Les places étant limitées, il est conseillé de s'inscrire en avance".

En septembre 2017, les porteurs du projet aimeraient bien constituer un club Tag Archery France à Caen, ou dans l'agglomération. Un abonnement avec 2h d'archery tag serait alors proposé par semaine, en soirée.

Pratique. tarifs à 30 €, par équipe pour le championnat.

site internet : www.tagarcheryfrance.com

adresse mail : info@tagarcheryfrance.com

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?