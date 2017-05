Législatives 2017, Calvados, 3e circonscription : Sébastien Leclerc, Les Républicains

Sébastien Leclerc est candidat aux élections législatives sur la 3e circonscription du Calvados pour Les Républicains.

Sébastien Leclerc est investi par Les Républicains (LR) sur la 3e circonscription du Calvados. Maire de Livarot et conseiller départemental, il est père de 4 enfants et est âgé de 47 ans. Ses priorités sont l'emploi, l'agriculture et la défense de l'hôpital de Falaise.

Son site internet : ici