Législatives 2017, Seine-Maritime, 10e circonscription : Xavier Batut, La République en marche (LREM)

Xavier Batut est candidat aux élections législatives 2017 dans la 10e circonscription de Seine-Maritime pour La République en marche (LREM).

Xavier Batut est né en 1976, est pacsé et vit à Cany-Barville (Seine-Maritime). Il est actuellement cadre dans l'automobile. Il fait partie de ces nouveaux engagés au côté d'Emmanuel Macron et son parti En marche. Xavier Batut n'a jamais eu de mandat et se présente pour la première fois à une élection pour intégrer la majorité présidentielle.