À Caen, une relookeuse initie les hommes au plaisir du shopping

Charlotte Fouques, Caennaise (Calvados) de 25 ans, s'est lancée depuis le mois de mars 2017, dans l'aventure du relooking pour hommes. Son objectif ? Conseiller la gente masculine et lui faire prendre goût au shopping.

Donner aux hommes le goût de faire les magasins. Tel est l'objectif que s'est fixée Charlotte Fouques, jeune Caennaise de 25 ans (Calvados). Elle a lancé au début du mois de mars 2017, son site de relooking consacré aux hommes. Pourquoi eux ? "J'ai été vendeuse dans le prêt-à-porter pour hommes et je me suis rendue compte qu'il y avait des demandes et des besoins, explique-t-elle, les hommes vont souvent au plus facile. Dès qu'ils ont adopté un habit, il rachète le même plusieurs fois dans des coloris différents", sourit la jeune femme.

Être à l'aise dans ses vêtements

Pour que les hommes se sentent bien dans leurs vêtements et découvre de nouvelles matières, elle propose deux choses. "Je peux faire juste du conseil. Par exemple, si une personne va passer un entretien d'embauche et ne sait pas vraiment quels sont les habits adéquats. La deuxième option est d'aller faire les magasins ensemble !" Charlotte Fouques, fait une pré-sélection de vêtements dans les boutiques caennaises avant d'y emmener les clients. "En l'espace de deux heures, c'est bouclé et on se rend compte qu'une fois qu'ils savent ce qui leur va ou pas, ils y prennent du plaisir et sont à l'aise dans leurs vêtements".

"Je ne change pas les personnalités"

À l'écoute de sa clientèle, des hommes trentenaires et quarantenaires, Charlotte sélectionne les habits en fonction des goûts et des attentes de ces messieurs. "Il ne s'agit pas du tout d'un relooking à la mode américaine, je ne change pas les personnalités". Pour l'instant, la jeune femme s'occupe de trois hommes régulièrement, "à chaque changement de saison, on se revoit", en plus de ses amis qui lui demandent toujours des petits conseils.

Pratique. Relookeuse Caen. 07.81.37.65.06 ou contact@relookeuse-caen.com