Législatives 2017, Seine-Maritime, 10e circonscription : Claire Lapert, Lutte ouvrière (LO)

Claire Lapert est candidate aux élections législatives 2017 dans la 10e circonscription de Seine-Maritime pour Lutte ouvrière (LO).

Claire Lapert est née en 1958 à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Elle est actuellement auxiliaire de vie scolaire à Sotteville-Lès-Rouen et vit à Rouen (Seine-Maritime). Voilà plus de 10 ans que Claire Lapert est engagée auprès de Lutte ouvrière, en plus d'être syndiquée à la CGT. Elle s'est déjà portée candidate aux municipales en 2014 à Sotteville-lès-Rouen et lors des régionales en 2015.