Koh-Lanta : "Je suis au top", assure Sébastien, le candidat de Normandie

Vendredi 26 mai 2017, TF1 diffuse le 12e épisode de la saison 16 de Koh-Lanta. Sébastien Gottiniaux, moniteur d'escalade à Montmartin-sur-mer, à l'ouest de Coutances (Manche) fait parti des six finalistes. Entretien.

Ce soir, TF1 diffuse le 11e épisode de Koh-Lanta. Dans quel état d'esprit les téléspectateurs vont-ils vous retrouver ?

"Je suis au top. Je me sens super bien, notamment parce que j'ai remporté les deux dernières épreuves de confort. L'aventure se passe vraiment au mieux pour l'instant. Mais je reste vigilant. Je garde à l'esprit que dans ce type de jeu, rien n'est acquis. Tout peut basculer très vite"

Quel est votre meilleur souvenir à ce stade de la compétition ?

"D'avoir pu visiter le Cambodge et surtout d'avoir rencontrer ses habitants."

Et le pire ?

"Le départ de Bastien, sur décision médicale. Ça a été très difficile. Je m'entendais très bien avec lui."

Physiquement, qu'est-ce qui est le plus dur ?

"Ce qui est marquant, c'est de se sentir toujours très faible, d'être diminué. On fait tout au ralenti. Il faut savoir s'économiser, doser son effort."

Que pensez-vous retenir de cette expérience ?

"Cela me permet de "valider" pas mal de choses... On imagine toujours ce qu'on est capable d'endurer, ce qu'on est capable de faire. Et finalement, tout ça me conforte beaucoup dans mes choix de vie, que ce que je fais me correspond. Par contre, ça me donne encore plus le goût du voyage."

Et la notoriété, comment vous gérez ?

"Plus le temps passe, plus les gens me reconnaissent. Ils sont plutôt sympathiques à mon égard. On m'interpelle quand je suis seul, moins quand je suis en famille. C'est très bienveillant."

Pratique. Prochaine diffusion vendredi 26 mai 2017 à 21h sur TF1.

A LIRE AUSSI.

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré