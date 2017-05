Un corps repêché dans l'Orne à Caen

Un corps a été repêché dans l'Orne à Caen (Calvados) vendredi 26 mai 2017, peu après 13h. La victime est un homme.

Vendredi 26 mai 2017, policiers et pompiers ont été mobilisés à Caen (Calvados) peu après 13h dans le secteur de la prairie. En cause : la découverte d'un corps inanimé dans l'Orne, le long du cours Général Koenig, non loin du pont de Bir Hakeim.

Selon nos informations, il s'agirait d'un homme d'environ 70 ans. Ce dernier avait sur lui des papiers d'identité.

Aucune disparition n'avait pour l'heure était signalée.

