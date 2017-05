Calvados : le stade nautique Eugène Maës reprend du service à Caen

Natation Après avoir été rénové, le bassin extérieur du stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados) est de nouveau disposé à accueillir des compétitions. La première, le Meeting des Jeunes, aura lieu samedi 27 et dimanche 28 mai 2017.

Après une longue période de travaux, le bassin extérieur du stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados) accueillera sa première compétition samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 avec le Meeting des Jeunes. Organisé par l'Entente Nautique Caennaise, le rendez-vous accueillera des épreuves pour les quatre nages, sur de nombreuses distances et est réservé aux enfants nés entre 2003 et 2008, dont les meilleurs parmi 250 inscrits gagneront des trophées.

Le Liban représenté

Déjà présente à Caen depuis trois ans, une délégation libanaise sera de nouveau au rendez-vous pour cette 7e édition. "Des clubs viennent d'un peu partout, ça leur permet de bien se préparer pour les championnats d'été." explique Jennifer Benoît, du bureau de l'ENC. Les compétitions auront lieu le samedi à partir de 14h, et le dimanche toute la journée, à partir de 9h. L'entrée est gratuite pour les spectateurs, qui pourront ainsi assister à une compétition nationale.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai

Natation. L'Entente nautique caennaise fête ses 50 ans

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril