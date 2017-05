200 inscrits pour la Normandie Transpaddle à Caen

Le 31 mai 2017 à 11:51 Par : Anthony Derestiat

Plus grosse compétition de paddle dans le Calvados, la Normandie Transpaddle a lieu samedi 3 et dimanche 4 juin sur le canal de Caen (Calvados). En plus de la traditionnelle course de 14 km, une nouvelle épreuve est lancée avec la Sup'Vivor.