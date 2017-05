500 ans du Havre : comment bien profiter du lancement des festivités

Samedi 27 mai 2017, Le Havre (Seine-Maritime) lance ses festivités des 500 ans. Toute une journée d'animations, avec un temps forts à partir de 18h30 : la Magnifik Parade. On attend 20 000 personnes. Les conseils pour accéder au site.

C'est parti ! Le Havre débute enfin ses festivités des 500 ans ce samedi 27 mai 2017, avec une journée entière d'animations. Çà débutera à 11h sur la promenade du Pré Fleuri dans le quartier de Caucriauville, sur les hauteurs de la ville, avec stands, spectacle de rue, Dj's et food trucks. A 18h30 sera le temps fort de l'inauguration : la Magnifik Parade (un défilé entre l'Hôtel de ville et la plage). Un grand show avec plus de 200 figurants costumés et la présence de la chanteuse d'opéra Séverine Gaymay. A 20h30, des concerts sont prévus sur la plage et à partir de 23h00, une soirée électro se déroulera dans la salle du Tetris.

Privilégier les transports doux pour accéder à la Magnifik Parade

La circulation ne sera pas totalement interdite dans le Havre ce samedi 27 mai. Seule l'avenue Foch (entre l'Hôtel de ville et la plage) sera coupée au trafic ainsi que ses rues perpendiculaires. Pour autant la mairie conseille aux visiteurs de se déplacer en bus, en tram (qui s'arrêtera à la gare à partir de 15h00), en vélo ou à pied.

Pour tout savoir sur les plans de circulations ? lors de l'ouverture des festivités #UnÉtéauHavre samedi 27/5 ???? https://t.co/dg2MugpgiL pic.twitter.com/M75qfEXNUs — CODAH (@LeHavreAgglo) May 23, 2017

Se garer en entrée de ville

Si vous vous rendez sur Le Havre en voiture, la mairie conseille aux automobilistes de stationner en entrée de ville, notamment sur les parkings autour de la gare et de rejoindre les festivités à pied par le boulevard de Strasbourg. Si vous voulez vous rapprocher de l'Hôtel de ville, les parkings sous l'Espace Niemeyer et sous le Centre Coty resteront ouverts, ce qui ne sera pas le cas du parking souterrain de l'Hôtel de ville (voir carte ci-dessous).

Pour profiter de la Magnifik Parade, le site entre l'Hôtel de Ville et la plage sera complètement fermé. Les piétons devront passer par des points de contrôle avec une fouille systématique. Plusieurs centaines de policiers nationaux, de policiers municipaux et de bénévoles seront mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.

