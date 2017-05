Législatives 2017, Seine-Maritime, 10e circonscription : Jean-Pierre Thévenot, Parti socialiste (PS)

Jean-Pierre Thévenot est candidat aux élections législatives 2017 dans la 10e circonscription de Seine-Maritime pour le Parti socialiste (PS).

Jean-Pierre Thévenot a 62 ans. Il est né à Boësses (Loiret), est marié et père de deux enfants.

Jean-Pierre Thévenot est le maire de Cany-Barville depuis 2008. Un poste auquel il a été réélu en 2014 dès le premier tour avec plus de 62% des voix. Il est aussi conseiller communautaire à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, membre du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine Maritime et vice-président au conseil de surveillance de l'hôpital de Fécamp. Il entend, à l'Assemblée nationale, défendre les ménages modestes et les classes moyennes.