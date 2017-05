France: le chômage est reparti à la baisse en avril

Après la flambée de mars, le nombre de chômeurs en France est reparti à la baisse en avril (-36.300, -1,0%), s'établissant en métropole à 3,47 millions de personnes, a annoncé mercredi le ministère du Travail.

Le chômage baisse également de 1% en comptant l'Outre-mer, pour un total de 3,73 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de Pôle emploi en France entière.

Mais la baisse du chômage engagée en 2016 semble avoir atteint un palier. Au-delà des à-coups, les statistiques de Pôle emploi sont en très légère hausse sur les quatre premiers mois de 2017 (+4.700, +0,1%).

Autre déconvenue: en avril, l'indicateur est en hausse en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C). Il atteint 5,53 millions en métropole (+0,6%) et 5,84 millions en France entière (+0,5%).

Dans la seule catégorie A (sans activité), la baisse d'avril a profité aux jeunes et aux seniors dans les mêmes proportions.

Le chômage des "moins de 25 ans" a baissé de 1,2% sur un mois, confirmant la tendance observée sur un an (-6,3%).

L'amélioration chez les "50 ans ou plus" (-1,1%), en revanche, interrompt la hausse quasi-continue observée ces dernières années. Le chômage des seniors, en hausse de 2,9% sur un an, ne baisse que pour la quatrième fois depuis 2008.

En recul sur un an (-1,9%), le chômage de longue durée a légèrement augmenté en avril (+0,3%) par rapport à mars. Le mois dernier, 2,42 millions de demandeurs d'emploi, petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an.

Le mois d'avril était le dernier mois plein du quinquennat de François Hollande. Depuis fin mai 2012, Pôle emploi a vu affluer 549.200 chômeurs supplémentaires en métropole, soit une hausse de 18,8%.

