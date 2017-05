Mediator: le parquet demande un grand procès pour Servier et l'Agence du médicament

Après plus de six ans de bras de fer judiciaire, "le grand procès" du Mediator devrait bien avoir lieu: le parquet a demandé le renvoi en correctionnelle des laboratoires Servier et de l'Agence du médicament dans le volet principal de ce scandale sanitaire.

S'il a lieu, le procès se tiendra en l'absence du principal protagoniste, Jacques Servier, fondateur des laboratoires, mort en 2014 à 92 ans.

Le parquet de Paris a annoncé avoir requis mercredi le renvoi du groupe pharmaceutique, présent dans 148 pays et qui compte plus de 21.400 collaborateurs, pour "tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence". Il demande aussi un procès pour l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour "blessures et homicides involontaires".

Si les juges d'instruction, qui enquêtent depuis février 2011 sur ce dossier tentaculaire, devaient suivre les réquisitions du parquet, dix autres personnes morales, essentiellement des sociétés de la galaxie Servier, ainsi que quatorze personnes physiques seront renvoyées en correctionnelle. Parmi ces dernières, l'ancien numéro deux du groupe Jean-Philippe Seta, des fonctionnaires, des médecins ou encore l'ex-sénatrice Marie-Thérèse Hermange (UMP), soupçonnée d'avoir rédigé en 2011 un rapport favorable à Servier.

Consommé pendant plus de 30 ans par cinq millions de personnes en France, le Mediator, un antidiabétique largement détourné comme coupe-faim, a été retiré du marché en novembre 2009. Il pourrait être responsable sur le long terme de 500 à 2.100 décès, selon différentes études.

Au terme de son réquisitoire de 597 pages, le parquet estime que les laboratoires ont dissimulé son caractère anorexigène et n'ont pas signalé les risques d'hypertension artérielle pulmonaire, une pathologie rare incurable, et ceux de graves lésions des valves cardiaques (valvulopathies) qui lui étaient imputables, a-t-on appris de source judiciaire.

"C'est un immense soulagement", a réagi auprès de l'AFP Irène Frachon, la pneumologue qui a révélé le scandale.

Se racheter une virginité

"L'attente était insupportable pour les victimes confrontées à des laboratoires qui ont tout fait pour retarder la tenue d'un procès avec un unique but: se racheter une virginité, se présenter à la justice en assurant avoir déjà indemnisé le maximum de malades", a-t-elle ajouté.

Nullité d'actes d'enquête et de mises en examen, demandes d'auditions: Servier s'est livré depuis le début de l'instruction à un bras de fer avec la justice, attitude qualifiée de "manifestement dilatoire" par les juges d'instruction.

Agacé, le procureur de Paris, François Molins, était sorti de sa réserve en janvier: il avait déploré que, sur six années d'information judiciaire, trois aient été "exclusivement consacrées à la procédure à la suite de multiples demandes et recours faits par la défense des mis en cause". "Si la procédure est la soeur des libertés, elle peut devenir la cousine de la mauvaise foi", avait-il ajouté.

La cour d'appel de Paris a rejeté mercredi les dernières requêtes déposées par les laboratoires qui avaient notamment demandé l'annulation de leur mise en examen pour "escroquerie" et "tromperie aggravée". Leur avocat François de Castro a annoncé que le groupe pharmaceutique allait former un pourvoi en cassation, qui n'est toutefois pas suspensif et n'a donc pas empêché le parquet de prendre ses réquisitions.

L'avocat n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces réquisitions tant qu'il n'en a "pas pris connaissance".

"Enfin, le procès va avoir lieu", a réagi pour sa part Charles Joseph-Oudin, avocat de parties civiles, rappelant que "la première plainte a été déposée en décembre 2010 par une victime aujourd'hui décédée des suites de sa valvulopathie imputable au Mediator". "On espère maintenant que le grand procès pourra avoir lieu en 2018", a-t-il ajouté.

Le scandale du Mediator fait encore l'objet d'une enquête pénale distincte à Paris et d'une multitude de procédures civiles.

A LIRE AUSSI.

Mediator: la justice rejette les derniers recours intentés par Servier

Le procès AZF entre dans sa phase finale avec les réquisitions

Sex-tape: Benzema et Cissé fixés sur leur avenir judiciaire

Sex-tape: la justice se prononce sur la validité de l'enquête

Drame du Cuba Libre à Rouen : l'incompréhension des familles des victimes