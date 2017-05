Grandes marées : prudence ce week-end sur le littoral

Une nouvelle période de grandes marées débute jeudi 25 mai 2017 sur le littoral de la Manche, avec des coefficients jusqu'à 108. Les pêcheurs à pied et les touristes sont appelés à la prudence.

Dès jeudi 25 mai 2017, et jusqu'au dimanche soir, de forts coefficients de marée, atteignant jusqu'à 108 samedi 27 mai 2017, sont attendus sur le littoral de la Manche.

Ce phénomène naturel attirera de nombreuses personnes sur la côte et sur les plages, notamment des pêcheurs à pied et des promeneurs. Il est donc important de rappeler que les grandes marées rendent les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, en augmentant le marnage et en provoquant un brassage d'eau de mer plus important.

Quelques minutes peuvent parfois suffire pour se retrouver isolé par le flot à marée montante. Et la température de la mer, en cette saison, réduit le temps de survie d'une personne prise par les eaux.

Une cinquantaine de personnes secourues lors des dernières grandes marées

Lors des dernières grandes marées couplées à un week-end prolongé, fin avril 2017, les opérations de secours en mer s'étaient multipliées. Une cinquantaine de personnes avaient été secourues. Dans certains cas, des personnes âgées et des enfants.

Il convient de respecter quelques consignes simples de sécurité. Ecoutez le Lieutenant de Vaisseau Pierre-Joachim Antona, porte-parole du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord :

Le préfet maritime tient enfin à rappeler qu'il relève de la responsabilité de chacun de suivre ces recommandations et de ne pas se mettre en danger. En Manche-mer du Nord, la plupart des cas d'isolement par la marée sont la conséquence de négligence, de méconnaissance ou d'imprudence de la part des usagers.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, contactez le CROSS au 196.

