Législatives. À Vire, la candidate Évelyne Stirn porte plainte pour une affiche "infâme"

À Vire (Calvados), une affiche électorale moquant la campagne de la candidate Évelyne Stirn, femme de l'ancien maire de la ville Olivier Stirn, a fait réagir les principaux concernés mercredi 24 mai 2017.

Sur la 6e circonscription du Calvados, celle qui concerne notamment le Bocage virois, la campagne électorale est marquée mercredi 24 mai 2017 par un affichage moquant la candidate Évelyne Stirn. Après l'avoir découvert, l'ancienne représentante du parti Les Républicains sur ce territoire, a décidé de porter plainte.

"Atteinte à l'honneur de ma femme et de ma famille"

Sur l'affiche en question, peut y être lu : "Bocains, je vous fais don de ma femme", sortant de la bouche d'Olivier Stirn. Il s'agit là de son mari, ancien ministre et maire de Vire de 1971 à 1989. Lui-même dénonce des "méthodes de basse politique qui visent à discréditer mon épouse et des paroles portant atteinte à l'honneur de ma femme et de ma famille".

