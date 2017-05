Plug N'Work : des bureaux disponibles à Colombelles [Publireportage]

Plug'N Work, à Colombelles, c'est la pépinière d'entreprises dédiée aux startups technologiques et innovantes, pour Caen la mer. Des bureaux sont actuellement disponibles.

Choisir d'installer son entreprise au sein de la pépinière d'entreprises de Plug N'Work, spécialisée dans l'accueil des startups technologiques et innovantes, c'est choisir un écosystème dynamique sur le Campus EffiScience de Colombelles. 11 bureaux de 11 m² à 36 m² sont disponibles. Contactez Caen Normandie Développement pour déposer votre dossier [02 14 61 01 60 / contact@caendev.fr]

Plug N'Work : une offre de services mutualisés et une installation rapide

Plug'N Work, favorise l'efficacité avec des équipements :

- 4 salles de réunion, 1 salle de détente équipée d'une cuisine, des sanitaires et douches, accueil et réception de colis.

- Internet (fibre dédiée) et téléphonie (fixe et mobile à un niveau national) illimitée, bureaux meublés, accès aux imprimantes et affranchissement du courrier dès votre installation.

- Des services adaptés au développement de l'entreprise : accompagnement et conseil (formations, coaching, animations, réseaux…).

Conditions d'accès & éligibilité en pépinière d'entreprises :

Pour intégrer la pépinière Plug N'Work , il suffit de répondre à trois critères:

- Être une entreprise technologique et innovante

- Date de création < 2 ans - Faire acte de candidature auprès de Caen Normandie Développement

- Se présenter face au jury de sélection

Important : la location d'un ou plusieurs bureaux par une entreprise ne pourra excéder une période de 6 années.

Votre contact : Pierre NICOLLET 02. 31.46.22.60 pierre.nicollet@caendev.fr / www.plug-n-work.fr

Les pépinières d'entreprises à Caen la mer :

La communauté urbaine Caen la mer a confié à son agence Caen Normandie Développement la gestion et l'animation des pépinières d'entreprises Plug N'Work (technologies & innovations), Forum digital (numérique & coworking) et Norlanda (nautisme).

Les pépinières d'entreprises contribuent ainsi au développement économique du territoire, favorisent la création et le développement d'entreprises en offrant un lieu de vie et des services adaptés aux besoins des entrepreneurs.

