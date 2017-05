Législatives 2017, Seine-Maritime, 6e circonscription : David Grout, Union populaire Républicaine (UPR)

David Grout est candidat aux élections législatives 2017 dans la 6e circonscription de Seine-Maritime pour l'Union populaire Républicaine (UPR).

David Grout, 41 ans, est marié, père de deux enfants et employé dans le secteur de la grande distribution. Il est né à Eu (Seine-Maritime), ville dans laquelle il a grandi avant d'étudier à Amiens (Somme), où il obtient un DUT en gestion d'entreprise. C'est la première fois que David Grout se porte candidat à une élection. Il se définit comme un "simple citoyen, inquiet pour l'avenir de [s]es enfants qui a décidé de s'engager, dégoûté par les jeux de pouvoir et par le spectacle déplorable de la scène politique française et ses scandales à répétition."