Week-end de l'Ascension : du soleil et jusqu'à 27° en Normandie

Ce week-end de l'Ascension sera ensoleillé et chaud en Normandie. Les températures vont grimper jusqu'à 27°.

Un week-end prolongé. C'est ce qu'offre l'Ascension à de nombreux Normands. Un pont qui sera très ensoleillé et chaud.

Jeudi 25 mai 2017, après la dissipation des brumes et nuages bas, le soleil s'installera très vite et régnera sans partage dans un ciel bleu où vogueront quelques cumulus de beau temps.

Coup de chaud

Le thermomètre va prendre un coup de chaud dans l'après-midi. Il fera selon les prévisions de Météo France, 27° à Avranches (Manche), 26° à Alençon (Orne), 25° à Rouen (Seine-Martime), 23° à Caen (Calvados) et, le minimum, pour Cherbourg (Manche) avec 19°.

Toujours beau vendredi

Vendredi 26 mai 2017, le beau temps se prolonge avec du soleil et des températures toujours élevées, entre 24 et 27°.

Samedi 27 mai 2017, le soleil sera contrarié par quelques passages nuageux, plus nombreux sur les départements de l'ex-Basse-Normandie. Ailleurs, le soleil restera généreux. Le thermomètre affichera 27° à Évreux (Eure), Rouen (Seine-Maritime) et Alençon (Orne), 25° à Caen (Calvados) et Avranches (Manche).

Dégradation pluvio-orageuse

Dimanche 28 mai 2017, le ciel sera moins engageant pour cette dernière journée de ce dernier pont du mois de mai. Le temps deviendra plus lourd et le soleil cédera la place à des nuages, qui prendront un caractère orageux l'après-midi.