Sur les quais de Rouen, la dernière tranche de travaux touche à sa fin

La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) avaient choisi de refaire les quais bas rive gauche en plusieurs fois. La dernière phase de travaux commencée à l'automne 2016 devrait être terminer pour le début du mois de juillet 2017.

Du bout de la jetée qui s'avance maintenant dans la Seine entre les ponts Jeanne-d'Arc et Guillaume-le-Conquérant, on a une vue imprenable sur la Cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) mais aussi sur l'avancée des travaux sur les quais rive gauche.

Un parc au coeur de la Métropole

Car depuis l'automne 2016, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie en sont presque aux derniers détails de leur requalification totale des quais sur près de trois kilomètres, de la Presqu'Île Rollet jusqu'au pont Corneille. "Cette troisième phase de travaux est la plus longue", rappelle le maire Yvon Robert. Surtout, c'est celle qui doit faire la jonction entre les travaux déjà réalisés pour offrir un parc continu en plein coeur de l'agglomération.

Le plus gros du chantier est passé, notamment depuis que la fameuse jetée est érigée. Pour le moment, celle-ci reste fermée au public en attendant l'inauguration mais elle a déjà été plusieurs fois testée officieusement par le public. En contrebas, seuls la verdure et les équipements ludiques et sportifs font encore défaut.

Un terrain de sport au pied du pont Guillaume

Le gazon a bien été planté, "mais il peine à sortir à cause du manque de pluie" regrette Sébastien Delmer, de la direction des aménagements et des grands projets à la Métropole. En revanche, il assure qu'un terrain de football à cinq et de basket sera très bientôt installé au pied du pont Guillaume-le-Conquérant. Tout devrait donc être prêt pour l'inauguration officielle prévue le vendredi 7 juillet 2017.

À peine le temps de se féliciter de ce projet rondement mené que la Métropole et son président Frédéric Sanchez sont déjà tournés vers d'autres travaux pour les quais, comme "préparer l'ouverture du 107 et du 108 et l'installation de centaines de salariés". Yvon Robert, lui, rappelle qu'il restera une portion de quais à aménager "au-delà du pont Corneille".

