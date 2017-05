Le 23 mai 2017 à 17:25 Par : Laure

Magic System prépare le retour de l'été et dusoleil avec le single "Around the world".

Le groupe Magic System vient de sortir un nouveau single : "All around the world". Tout comme le ciel bleu et l'augmentation des températures, nous sommes maintenant sûrs que l'été approche!

