Législatives 2017, Seine-Maritime, 1re circonscription: Christophe Coret, Parti animaliste

Christophe Coret est candidat aux élections législatives 2017 dans la 1re circonscription de Seine-Maritime pour le Parti animaliste.

Christophe Coret est Rouennais, il a 35 ans et il est manipulateur en radiothérapie de formation. Après plusieurs années passées en Roumanie, il rentre à Rouen en 2013 et s'investit dans la cause des droits des animaux, notamment à travers l'association AVES France dont il est le président. Il est le candidat du Parti animaliste sur la 1re circonscription de Seine-Maritime.

