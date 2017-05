Seine-Maritime : des bateaux 100% made in Le Havre

L'entreprise LH boats a officiellement mis à l'eau, mardi 23 mai 2017, le premier de ses bateaux au Havre (Seine-Maritime). Cette nouvelle entreprise propose à la vente des bateaux au design futuriste, adaptables sur-mesure et qui sont entièrement fabriqués aux abords de la cité océane.

L'aventure commence en 2016 pour Bertrand Maillard. Il travaille à la conception d'un bateau made in Normandie, simple à produire et dans les prix du marché. Le premier né de l'entreprise est présenté au salon nautique de Paris en décembre 2016. Un design étonnant, futuriste, des équipements de qualité mais épurés et surtout un processus de fabrication et un choix des matériaux qui ont permis de rester compétitif. Écoutez Bertrand Maillard :

Un bateau sur mesure

Dix-sept entreprises travaillent sur LH Boats, depuis la découpe numérique jusqu'à la peinture et les équipements. Le tout peut être fait sur mesure et donc s'adapter à des usages multiples. "Ça peut être un bateau de loisirs, de ballade, de pêche ou un bateau pour les sports tractés comme le ski nautique. Ça peut aussi être un bateau de travail pour un labo d'analyse ou un bateau de sécurité", indique Bertrand Maillard. Dans un premier temps, le Havrais espère pouvoir produire trois bateaux par an.

Le LH Boat club dès le 1er juillet

Reste qu'un bateau n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix de départ d'un LH Boats 700 de 7 mètres est tout de même de 50 000 euros, auquel il faudra ajouter la place dans le port, l'assurance et l'entretien... L'entreprise propose donc dès le 1er juillet 2017 une alternative : le LH Boats club. Le principe, une première adhésion de 13 000 euros puis des mensualités de 120 euros pendant 3 ans. A ce prix, vous pouvez emprunter un LH Boats, réservé à 5 adhérents, pour douze sorties en mer dans l'année sans avoir à vous soucier de l'entretien ou de la place dans le port. Les bateaux sont remplacés par des neufs tous les 3 ans si vous poursuivez votre adhésion.

