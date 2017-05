Manche : Norah rêve de rencontrer Thomas Pesquet, elle le fait savoir sur Facebook

A 8 ans, Norah rêve de rencontrer Thomas Pesquet. Qu'à cela ne tienne. Via Facebook, elle lui lance un appel

Qui ne tente rien n'a rien. Pour se donner toutes les chances de réaliser son rêve, à savoir rencontrer l'astronaute originaire de Normandie, Thomas Pesquet, Norah, a décidé d'utiliser les réseaux.

À 8 ans, la petite fille, qui vit à Bréhal, près de Granville (Manche), a pris la plume et a partagé sa publication (sic) sur la toile :

"Bonjour, je m'appelle Norah. J'ai 8 ans, j'habite en Normandie. Je te suis avec Maman sur Facebook. Je passionnée par l'espace (j'ai cinq livres, un telescope à la maison). Je rêve d'être cosmonaute et de te rencontrer en vrai pour pouvoir me dédicasser des photos de ta mission spaciale, et me raconter ton voyage. Gros bisous. Norah (fan de Thomas Pesquet)"

Objectif : que ce petit mot arrive jusque dans l'espace, où Thomas Pesquet est très actif sur les réseaux sociaux, et qu'un rendez-vous soit pris, à son retour sur terre.

