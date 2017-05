En Seine-Maritime, elle veut faire entendre la voix de l'Afrique pour les législatives

À 25 ans, cette jeune Rouennaise a décidé de relever un défi de taille: faire entendre la voix de l'Afrique dans les débats des élections législatives.

Elle a 25 ans, est étudiante à Rouen (Seine-Maritime) mais a décidé de consacrer son temps libre de ces dernières semaines à une activité un peu particulière. Ces derniers temps, Diana s'est fixé pour objectif de rencontrer un maximum de candidat aux élections législatives.

"J'avais envie d'agir"

Nommée ambassadrice par l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté, elle veut leur lancer un défi baptisé "Cap ou pas Cap de s'engager pour l'Afrique". Un moyen pour la jeune femme de replacer dans le débat un sujet souvent oublié, mais surtout de participer à sa manière à l'élection. "J'avais envie d'agir mais je ne savais pas trop comment, explique la jeune militante. Je trouvais que je n'étais pas assez engagée. Je vais pouvoir être actrice et non plus seulement spectatrice."

Comme 49 autres jeunes de son âge, elle tentera de replacer cette cause qui lui tient à coeur au centre des débats. "Je vais pouvoir aller à la rencontre des députés, des citoyens, pouvoir leur parler et peut-être les convaincre d'adhérer à nos valeurs, de changer les choses", s'enthousiasme la jeune femme. Son combat? "Augmenter l'aide au développement et y consacrer 0,7 % de la richesse de la France."

"Ils ont un énorme pouvoir"

Elle invitera les candidats rencontrés à signer un engagement en ce sens. "On veut les rencontrer car les futurs élus vont voter les lois, le budget de la France pour les cinq années à venir: ils ont donc quand même un énorme pouvoir, souligne cette apprentie en politique. Grâce à leur mobilisation, on va pouvoir augmenter le budget alloué à l'aide au développement de la France."

A LIRE AUSSI.

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

Dans les bars du Cap, le gin made in South Africa fait fureur