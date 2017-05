Week-end de l'Ascension : vos conditions de circulation en Normandie

Rouge. Même noir. Bison Futé prévoit des conditions de circulation compliquées à l'occasion du week-end de l'Ascension en Normandie. Prévisions.

Quatre jours ! À l'occasion de l'Ascension, jeudi 25 mai 2017, les plus chanceux des Normands s'apprêtent à profiter d'un week-end de quatre jours. Grâce à une météo très clémente, un air de vacances va flotter sur la région. À condition de ne pas passer trop de temps dans les bouchons !

Bison Futé a livré ses prévisions. Il pourrait être compliqué de circuler en Normandie, notamment aux abords des agglomérations.

Noir pour la journée de dimanche

Mercredi 24 mai 2017, la journée est classée rouge dans le sens des départs. Comprendre : circulation très difficile. Même sanction pour le jeudi 25 mai 2017.

Retour à la normale vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 avant de nouvelles perturbations. Dimanche 28 mai 2017, Bison Futé voit noir dans le sens des retours pour les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime. La Manche et l'Orne sont, eux, classés, en rouge.