Marathon du Mont Saint Michel : "Avec le sport, le Mont est dans la modernité" 

330 jours après avoir vécu le Grand Départ du Tour de France 2016, le Mont-Saint-Michel s'ouvre encore au monde sport en ce long week-end d'Ascension avec l'accueil du 20e Marathon éponyme. Après le cultuel et le culturel, la Merveille devient une terre d'accueil du sport et avec plaisir, comme nous l'a confié Xavier Bailly.

Le Mont-Saint-Michel deviendrait-il le nouveau plus grand stade de la Manche ? Pas impossible ! En tout cas, et à l'image de Xavier Bailly, administrateur du Mont, la Merveille s'ouvre de plus en plus aux sportifs.

Après le Tour de France, par deux fois en 3 ans, le Marathon du Mont-Saint-Michel, du haut de ses 20 ans et désormais emmené par Amauray Sports Organisation, met lui aussi le Mont-Saint-Michel au coeur de son événement, avec notamment l'arrivée du Trail de l'Archange, au sommet du rocher.

Après le cultuel et le culturel, le Mont-Saint-Michel est désormais sportif, comme nous l'a confié Xavier Bailly :

A LIRE AUSSI.

Marathon du Mont-Saint-Michel : 42.195 km de souffrance, une arrivée au paradis

Grandes Marées: le Mont-Saint-Michel redevient une île [DIRECT VIDÉO]

Tendance sports [REPLAY] : Maintien miraculeux pour Caen et Marathon du Mont-Saint-Michel au coeur d'un menu XXL

Mucoviscidose: des exploits sportifs pour défier la maladie

Le marathon de Bamiyan, une affaire de femmes et de liberté au pays des Bouddhas