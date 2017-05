L'Agenda en Normandie : mardi 30 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Pendant 1 mois, du 1er au 29 juin 2017 assistez à la diffusion au cinéma "Le Cotentin" à Carentan les marais du documentaire "D-Day, Normandie 1944", en soirée. Ce film de Pascal Vuong vous plonge au coeur de l'événement qui a changé le monde, il y a plus de 70 ans. Il est raconté en 5 chapitres, narré par François Cluzet et rend hommage à celles et à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté…

Ce dimanche 4 juin 2017 participez à une grande journée d'animations avec feu d'artifice à Sainte Mère Église. Au programme: exposition de véhicules militaires sur la place Chennevière, comédie musicale par la troupe " La Langue fourchue du papillon ", concert de jazz et latino ou encore un concert de swing manouche.

CALVADOS

Dans le cadre du 73e anniversaire du Débarquement participez à la 5e édition du Arromanches Dday Cross Triathlon ce dimanche 4 juin 2017 à Arromanches les bains. Au programme: format M avec 1km de natation, 24km de VTT et 7km de course à pied ou encore le format S avec 500m de natation, 12km de VTT et 3,5km de course à pied. Plus d'infos et inscriptions sur http://usccaentriathlon.fr/.

Ouistreham fête également le Dday dans les rues et sur le secteur plage: ambiance années 40, exposition de voitures anciennes, concert de musique Swing. À 23 h 30, feu d'artifice, plage principale de Ouistreham (sous réserve météo), dans le cadre des "Onze feux d'artifice pour soutenir la candidature UNESCO".

ORNE

Le festival Arts d'écoles offre depuis quelques années déjà l'occasion aux scolaires de se produire sur scène et/ou d'assister au spectacle des camarades dans un vrai théâtre avec ses lumières, sa scène et ses gradins, une rencontre avec l'autre… Ce jeudi 1er juin 2017 retrouvez une pièce collective menée tout droit sur les planches de Mortagne-au-Perche pour le plaisir de tous et pour l'accès à la culture. Rendez-vous à partir de 19h30 au Carré du Perche à Mortagne.

Le cirque Morallès déroule des histoires entre kitch, trouvailles et paillettes. Cette nouvelle création laisse libre cours à des prouesses de music-hall, moitié brillante moitié récup. Des figures belles, des maladroites, des aériennes, des terriennes… retrouvez-le au stade Gaston Meillon ce samedi 3 juin 2017.