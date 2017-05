Fêtes des mères : une quête pour venir en aide aux jeunes femmes enceintes à Rouen

Tous les ans, la "Quête pour la Mère et l'Enfant" est organisée par l'UNAF le jour de la fête des mères, initiative relayée par les associations locales. A Rouen (Seine-Maritime), c'est l'Association des Familles Catholiques qui se mobilise dimanche 28 mai 2017.

"Future maman cherche colocation pour vivre grossesse et premiers mois du bébé paisiblement". C'est précisément pour répondre à ce type de besoin que l'association La maison de Marthe et Marie a été créée en 2010. Et c'est pour ce projet solidaire que l'Association des Familles Catholiques (AFC) de Rouen se mobilise dimanche 28 mai 2017, jour de la fête des mères.

"L'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) organise tous les ans une quête pour la Mère et l'Enfant", explique Caroline Collin, toute nouvelle Présidente de l'AFC Rouen. L'argent collecté dans toute la France - près de 200 000€ en 2015 - est redistribué par l'UNAF aux associations cibles. L'AFC de Rouen a demandé que l'argent collecté par ses quêteurs soit reversé à La maison de Marthe et Marie.

Jeunes femmes en coloc

La maison de Marthe et Marie, c'est donc un concept de colocation solidaire proposé à des jeunes femmes enceintes. "Ces futures mamans sont confrontées à des difficultés et des incertitudes notamment dues au fait qu'elles soient seules", explique Caroline Collin. En vivant avec d'autres femmes dans la même situation qu'elles ainsi qu'avec des "volontaires" de 25 à 35 ans, elles peuvent vivre plus paisiblement cet immense chamboulement qu'est la maternité.

"Je pense que cette initiative permet à des femmes qui hésitent à garder un enfant pour des questions matérielles de faire le choix de le garder. Elles savent aussi qu'elles auront un vrai soutien moral ", explique Caroline Collin. Ces colocations solidaires existent déjà à Lyon, Paris, Nantes, Strasbourg. Un projet d'ouverture pourrait voir le jour à Rouen dans quelques années.

Pour s'inscrire comme quêteur, contacter

A LIRE AUSSI.

En coloc à 30 ans, avec ou sans enfants, propriétaire parfois

A Rouen, Rue Mademoiselle collecte les vêtements pour Emmaüs

Kellyanne Conway, la femme qui a changé la trajectoire de Trump

Face aux abus, des Afghanes se prennent à rêver de divorce

Burn-out, un mal qui s'écrit surtout au féminin