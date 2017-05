En Seine-Maritime, un "compteur humain" donne une voix aux animaux d'abattoirs

Samedi 20 mai 2017, l'association L214 prend possession du parvis de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) pour y installer un "compteur humain". Le compteur défilera pendant deux heures affichant instantanément le nombre d'animaux abattus en France pour la consommation alimentaire.

La branche locale de l'association française L214 s'est donnée rendez-vous samedi 20 mai 2017 pour une action nationale spectaculaire. L214 défend et sensibilise à la cause animale face à la consommation alimentaire. La cathédrale de Rouen (Seine-Maritime) accueille alors pendant deux heures un "compteur humain" mortel, qui recense en direct le nombre d'animaux tués en abattoir ou en pêcherie.

Une action "choc"

À 17h, le compteur affiche déjà 4 765 000 animaux abattus en l'espace d'une heure et demie. Les bénévoles souhaitent éveiller la conscience de l'opinion publique sur un phénomène souvent banalisé. 5 000 animaux sont abattus en France toutes les 10 secondes pour la consommation humaine. Pierre-Alexandre Guesdon, membre actif de l'association L214 explique: "l'idée est de montrer l'ampleur du massacre en ce qui concerne les animaux dit de consommation".

Sensibiliser localement à un large public

Le but des Rouennais de L214 est de sensibiliser à la cause et à la souffrance animale. Les bénévoles sont sur place, prêts à discuter avec les passants interloqués. "Nous souhaitons dire aux passants que cette injustice n'est pas une fatalité et qu'elle peut être abolie", affirme Pierre-Alexandre Guesdon. L'association invite tous les sympathisants de la cause animale à participer à la marche pour la fermeture des abattoirs le 10 juin à Paris.

A LIRE AUSSI.

Limoges: vidéos-choc sur l'abattage de vaches en gestation

Abattoir du Vigan: un jugement emblématique attendu à Alès

L214 dénonce le traitement des cochons dans un abattoir

Abattoirs et souffrance animale: ouverture à Alès d'un procès inédit

La "souffrance humaine" dans un abattoir: un journaliste infiltré raconte