Bonne table à Caen : Beaulieu Cave & Resto

Dans la partie ouest de Caen, une cave propose aussi de se restaurer le midi du lundi au samedi, avec un concept original.

À l'heure du déjeuner, poussez la porte. La Cave de Beaulieu n'est pas qu'une... cave, même si celle-ci ne manque pas d'intérêt. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Derrière, se cache la salle du restaurant, vaste et au cadre reposant. Chaque jour, la maison propose une formule entrée-plat-dessert à 12,80 €, au rapport qualité-prix très compétitif.

Servez-vous dans le magasin

Lors de notre passage, le chef avait misé sur des moules farcies au chorizo pour s'ouvrir l'appétit, avant une carbonade de boeuf pommes grenades en persillade. Chaque jour, le chef propose également une salade copieuse. Chèvre, tomates confites et magret de canard lors de notre venue. Et c'est là qu'au delà de la préparation des plats, la magie de l'adresse opère. Il est possible d'aller se servir en vin dans les rayons du magasin. 6 € permettent ensuite de s'acquitter du droit de bouchon. Boire un Saint-Estèphe pour une vingtaine d'euros à la table d'un restaurant... vous pouvez toujours chercher.

La maison s'appuie également sur une carte concise. Le désormais traditionnel burger maison est bien présent avec ici une préparation "ritale". Pesto, tomates confites, mozzarella et coppa accompagnent le boeuf haché. Les amateurs de viande rouge goûteront également le tartare de boeuf charolais au couteau façon ibérique. La préparation est rapidement appréciable une fois en bouche. Et une fois le dessert préparé en cuisine, il n'y a plus qu'à conclure avec un café. Et il est offert par la maison !

Pratique. 78 bvd G. Pompidou à Caen. Tél. 02 31 73 11 10

