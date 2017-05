A Rouen, une boutique/atelier pour les futures mamans

Après avoir longtemps été infirmières en clinique, Mylène Letellier et Marine Adrien ont mis leur carrière paramédicale de côté pour ouvrir une boutique/atelier à Rouen (Seine-Maritime).

Marine Adrien et Mylène Letellier, deux jeunes mères de famille d'une trentaine d'années, se sont rencontrées alors qu'elles étaient infirmières en milieu hospitalier. Ensemble, elles ont eu envie de créer à Rouen (Seine-Maritime) "la boutique qu'elles rêvaient d'avoir en tant que maman et qui n'existait pas encore".

Après avoir travaillé pendant un an sur ce projet, elles ont ouvert "Choux et Grenadine" rue Grand Pont en septembre 2016. L'endroit rêvé pour faire plaisir à une future maman en cette veille de fête des mères. Les produits phares du moment? Le bola, sorte de sautoir à grelot porté par les mamans au-dessus de leur ventre pour éveiller le bébé dès les premiers mois de grossesse. Ou encore le fameux massage pour femme enceinte.

Le concept de boutique Atelier

Car "Choux et Grenadine", ce n'est pas seulement une jolie boutique de vêtements pour femmes enceintes et bébés, ni simplement une mine de bibelots déco pour faire de beaux cadeaux de naissance. C'est aussi un espace où sont organisés des ateliers. Massage, yoga, éveil musical... une panoplie d'activités est proposée aux enfants et à leurs parents. "Des moments de pure détente que les parents peuvent partager avec leurs enfants", selon Mylène Letellier.

Concilier vie professionnelle et vie de famille

Avant de se lancer, les deux jeunes femmes étaient passionnées par leur métier d'infirmières. Mais elles ne regrettent pas leur nouvelle vie d'entrepreneuses. "Bien sûr, préparer ce projet nous a demandé beaucoup de travail. Ces deux dernières années nous n'avons pas pris de vacances, raconte Mylène Letellier. Mais aujourd'hui, nous arrivons à bien concilier famille et travail. C'est aussi l'avantage de monter une entreprise à deux."

Surtout, leur expérience en tant qu'infirmière leur est souvent utile pendant les ateliers. "Nous avons suivi des formations spécifiques pour montrer les bons gestes pour masser une femme enceinte ou un bébé, raconte Mylène Letellier. Mais sur certains ateliers comme celui de portage par exemple, on sent que les parents nous font particulièrement confiance parce qu'on a exercé dans le passé une profession paramédicale". Une bonne façon de joindre l'utile à l'agréable.

Choux et Grenadine, 50 rue Grand Pont à Rouen

