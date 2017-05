Marathon du Mont-Saint-Michel : 42.195 km de souffrance, une arrivée au paradis

Ce dimanche 28 mai, après quatre courses de haute-volée, la grande course, le Marathon du Mont-Saint-Michel, 20e de nom, prendra son envol de Cancale pour longer toute la Baie et arriver au pied de la Merveille.

20e Marathon du Mont-Saint-Michel

Fréquemment classé parmi les 10 plus beaux marathons du monde, le Marathon de la Baie du Mont-Saint-Michel invite avant tout à la découverte d'une merveille du patrimoine culturel français. Né de l'imagination d'un groupe de copains, au sein du Lions Club de Saint-Malo, l'idée d'un parcours en ligne le long de la Baie, pour finir au pied de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel était une évidence. Ce parcours unique est un formidable défi depuis 1998 pour des milliers de coureurs. Avec le majestueux Mont Saint-Michel qui s'érige au loin, le Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel est l'un des seuls marathons au monde où l'on aperçoit la ligne d'arrivée, riche en histoire, avant même de s'élancer pour parcourir cette distance mythique de 42,195km.

Date : dimanche 28 mai 2017

Distance : 42,195km ; Heure de départ : 8h30

Lieu de départ : Port de la Houle/Quai Duguay Trouin – Cancale

Lieu d'arrivée : Barrage du Couesnon – Mont Saint-Michel

Duo Marathon

Entre challenge sportif et moment convivial, le Duo-Marathon est un format accessible et très plébiscité qui permet à 2 relayeurs de courir en équipe le parcours du Marathon. Le premier relayeur prend le départ et passe ensuite le relais à son coéquipier à Cherrueix au KM 20,5 où l'attendront une médaille, un tee-shirt et surtout, un ravitaillement mérité ! Le second relayeur vivra l'arrivée face au Mont Saint-Michel, porté par les milliers de spectateurs massés sur les derniers kilomètres !

