Calvados : il frappe son ex et jette ses affaires par la fenêtre

Samedi 20 mai 2017, un homme alcoolisé a frappé son ex-concubine après avoir jeté du mobilier de son appartement de Mandeville (Calvados) par la fenêtre. Il a été placé en garde à Vue.

Un homme, âgé de 22 ans, a été placé en cellule de dégrisement au commissariat de Caen (Calvados) ce samedi 20 mai 2017 en fin de soirée.

Vers 23h, alcoolisé, il a réussi à pénétrer dans l'appartement de son ex-concubine à Mondeville (Calvados)

Gifles, coups de poing...

Rage de colère, il a jeté du mobilier par la fenêtre et contraint son ex, à coups de pied, de poing et de gifles, à descendre au rez-de-chaussée de l'immeuble.

L'homme violent a été interpellé, il est en garde à vue au commissariat de Caen (Calvados). Il sera auditionné ce dimanche 21 mai 2017, pour expliquer cet accès de violence et de colère. Son ex-concubine, blessée, a un jour d'ITT.

