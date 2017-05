Football (Ligue 1) : Caen fait match nul au PSG et sauve sa peau en Ligue 1 (1-1) ! 

Ce samedi soir 21 mai 2017, le SM Caen jouait son avenir lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 au Paris SG. A la surprise générale, les Caennais sont allés arracher un match nul qui leur permet de sauver leur peau en Ligue 1.

Les yeux tournés vers Lorient où les Bretons devaient ne pas perdre contre Bordeaux, et vers Marseille ou Bastia devait s'imposer pour espérer, les Caennais ont signé une partie correcte à Paris dans l'ensemble. Conscients que leur destin ne dépendait toutefois que des résultats adverses, les Normands ont vécu cette dernière soirée de la saison en espérant, une nouvelle fois, que les défaites des "autres" allaient les sauver. Barragistes jusqu'à la 90e minute, les Malherbites se sont sauvés eux-mêmes, en allant chercher un but égalisateur dans le temps additionnel ! Bravo !

Le film du match

10 : Superbe frappe de Delaplace qui oblige Trapp à la claquette.

14 : Rabiot ouvre le score pour le PSG. En sortie de surface, le milieu parisien adresse une phrase molle sur laquelle Vercoutre se troue totalement.

PSG-Caen : 1-0

20 : Énorme occasion pour Karamoh qui crochette Lo Celso, se retrouve seul devant Trapp mais envoie sa frappe largement à côté.

44 : Bon centre de Di Maria vers Aurier qui, malgré une position idéale, ne cadre pas sa reprise.

Mi-temps : Le SM Caen a certes subit la domination parisienne mais les Normands se sont montrés incisifs avec pas moins de six frappes en 45 minutes. Sans succès, néanmoins.

57e : Nouveau coup Parisien sur la défense normande. Sur un centre de Di Maria, Cavani pense cette fois battre Vercoutre mais son coup de tête gagnant est sauvé sur sa ligne par Ben Youssef.

70e : Dès le but de l'égalisation Lorientaise, le banc normand est mis au courant. La pression est sur les Caennais, cette fois.

74e : Penalty pour Caen ! Rodelin s'élance et Trapp parade sur sa droite. Catastrophe pour les Caennais qui restent menés.

86e : Le scandale de la soirée ! Sur une remise en retrait, Féret trompe Trappe et marque, son tir étant dévié par Tell. M.Hamel refuse le but pour un hors jeu inexistant du jeune Tell.

Score final PSG 1- Caen : 0

90 : Le but du maintien pour Caen ! Sur un énième déboulé de Delaplace côté gauche, le centre arrive à Rodelin qui reprend et bat Trapp !

PSG : 1- Caen : 1

Le fait du match : 90e... et Rodelin surgit !

Il avait raté un pénalty à mla 74e minute, il est revenu de nulle part pour être le héros Malherbiste de cette fin de saison. A la réception d'un centre de l'intenable Delaplace, Ronny Rodelin est venu battre Trapp d'une reprise piquée. Le but décisif ! Caen était maintenu.

Le classement final

17- Caen 37 points

18- Lorient 36 points (Barragiste)

19- Nancy 35 points (relégué)

20- Bastia 34 points (relégué)

Julien Féret (Caen) : "On n'a jamais lâché. Cela fait deux fois qu'on prend 6-0, on a tenu bon cette fois. Quand on rate le penalty, on se dit que c'est fini et qu'on va descendre. Nous avons réagit, jamais abdiqué et avons été récompensés".

Ronny Rodelin (Caen) : "On est parvenus à l'objectif, c'est très bien. Il ne faut jamais lâcher, on a été ce symbole ce soir. C'est très bien comme ça".

A LIRE AUSSI.

FOOTBALL (Ligue 1, 27e journée) : L'exploit du SM Caen qui éteint le Chaudron en l'emportant Saint-Étienne (0-1) !

Football (Ligue 1) : Naufrage de Caen face à Nantes et avenir en pointillés (0-2)

Football (Ligue 1, 33e journée) : Caen arrache un point à Metz dans les derniers instants (2-2)

Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2

FOOTBALL (Ligue 1, 23e journée) : le SM Caen ramène un point de Bastia (1-1)