Football (CFA2) : Caen "B" permet à QRM "B" et Avranches "B" d'arracher le maintien ! 

Ce soir, le championnat de CFA2 a livré son verdict. La coalition normande a fonctionné à plein régime, Caen "B" a battu Paris et a permis à Avranches "B", par son succès face à Oissel (4-3) de se maintenir aux dépens des parisiens. Il y a aura donc un barrage entre les deux 4e des DH normandes.

Quelle dernière journée a-t-on vécu en CFA2, division qui impactera directement la création des divisions de Régionale 1, 2 et 3 de la future mouture du football normand.

Les données du problème étaient établies. 14e et dernier, et donc seul relégable cette saison, l'US Avranches "B" se devait de gagner devant Oissel pour espérer et se donner le droit au miracle en fonction des résultats de QRM "B" (13e) et surtout du Maccabi Paris (12e).

Avranches "B" et QRM "B" remplissent le contrat...

Aui terme d'une partie serrée, les Avranchinais de Christophe Duboscq, renforcés de plusieurs éléments de National, ont réussi à aller chercher cette victoire de l'espoir dans une seconde période totalement incroyable (4-3).

De son côté, la réserve que Quevilly Rouen savait qu'en gagnant, le maintien serait assuré. La chose n'a pas été de tout repos contre Dreux mais les Haut-normands ont su forcer leur destin en allant chercher la victoire dans les dernier instants sur un penalty (2-1).

... et Caen "B" officialise les maintiens normands en battant Paris !

Avranches "B" et Quevilly RM "B" vainqueurs, l'espoir de ne voir aucune descente en Normandie prenait donc forme... en attendant le résultat du Maccabi Paris... au SM Caen "B" ! La coalition régionale a parfaitement fonctionné puisque les Malherbistes sont parvenus à battre les Parisiens sur la plus petite des marques (1-0), maintenant ainsi Avranches "B" de passer à la 13e place et au Maccabi de rester en rade, 14e et dernier.

Un barrage entre les 4e de DH en Normandie

Avranches "B" et QRM "B" maintenus, la donne change dans les deux DH de Haute-Normandie et la Basse-Normandie dont les deux équipes classées 4e vont s'affronter pour un barrage d'accession. Encore du suspens à tous les étages.

