Normandie : depuis 12 ans, il ne verse pas les pensions alimentaires de ses enfants

Depuis 2005, un père de famille, devant régler 200€ de pension alimentaire chaque mois pour chacun de ses deux enfants, ne leur concèdera que quelques centaines d'euros de façon irrégulière. Le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) l'a jugé le mercredi 17 mai 2017.

Mercredi 17 mai 2017, un quinquagénaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché d'avoir abandonné sa famille en ne réglant pas les pensions alimentaires dues à ses deux enfants, ceci de 2005 à 2016 à Autheuil-Authouillet (Eure). L'homme ne s'est pas présenté à l'audience.

Le père ne conteste pas les faits

En 2001, un couple ayant deux enfants se sépare et la garde des deux enfants est confiée à la mère. Ce n'est qu'en 2005 qu'un jugement fixera la pension alimentaire à 200€ par mois et par enfant. Mais l'homme va se contenter de verser quelques centaines d'euros de temps en temps et à sa guise, se désintéressant de l'entretien et de l'éducation de ses enfants.

Aujourd'hui, ceux-ci sont majeurs mais toujours à la charge de leur mère, ce qui veut dire qu'ils sont théoriquement à la charge de leur père également. Ce dernier reconnaît n'avoir versé de l'argent que "très irrégulièrement".

Prison avec sursis requise

Le prévenu ayant reçu un bon nombre avertissements judiciaires, le procureur estime qu'une simple amende serait une peine trop légère et requiert deux mois de prison avec sursis.

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 31 mai 2017.

