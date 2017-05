Trafic international en Normandie : plus d'un million d'euros de matériel dérobé

Neuf personnes ont été interpellées dimanche 14 mai 2017 pour un vaste trafic de matériel industriel vers le Maroc volé dans une entreprise près d'Évreux (Eure). Le préjudice est supérieur à un million d'euros.

Neuf personnes ont été interpellées et six écrouées pour un trafic de matériel industriel vers le Maroc, dérobé sur la vaste plateforme logistique de Schneider Electric à Guichainville (Eure) près d'Evreux. Des faits commis avec l'aide d'un vigile de l'entreprise.

Plus d'un million d'euros de préjudice

Du matériel à très haute valeur ajoutée, comme des contacteurs et des composants électriques, étaient volés à grande échelle, et cela durait depuis au moins un an, selon la police judiciaire de Rouen (Seine-Maritime). Le montant du matériel dérobé est supérieur à un million d'euros, mais le préjudice commercial, non encore évalué, est bien supérieur.

Le vigile neutralisait le système de surveillance

Les enquêteurs qui travaillaient sur cette affaire depuis trois mois, se sont aperçus que les vols avaient lieu quand le vigile, âgé de 47 ans, était de service. Il bloquait les systèmes de surveillance pour permettre à ses complices d'emporter le matériel qui était chargé par palettes entières sur des camions avant de rejoindre Le Havre (Seine-Maritime) et d'embarquer vers le Maroc.

Six mises en examen

Lui et des complices ont été appréhendés en flagrant délit dimanche 14 mai 2017.

Huit hommes, et une femme - l'épouse du vigile - ont été interpellés, deux mis hors de cause et six ont été mis en examen pour "vols en bande organisée, recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent" et placés en détention provisoire.

Avec AFP.