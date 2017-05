Ligue 1: finale pour la 5e place et 5 clubs qui tremblent

Le 20 mai 2017 à 10:10

Le titre de champion vient d'être attribué à Monaco, mais la 38e et dernière journée de L1 samedi (21h00) regorge d'enjeux: Marseille et Bordeaux se livrent un duel à distance pour la 5e place et cinq clubs tremblent pour leur survie dans le bas du classement. Moteur, action, clap de fin!