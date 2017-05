Futsal (Normandie) : Le championnat inter-entreprises de soccer indoor reprend en septembre à Démouville

Soccer Indoor Lancé il y a deux ans à l'espace Soccer Indoor à Démouville (Calvados), le championnat inter-entreprises de football à 5 reprendra en septembre 2017. La saison dernière, 24 équipes ont participé.

Le championnat inter-entreprises de football à 5 reprendra en septembre à l'espace Soccer Indoor de Démouville (Calvados). Créé il y a deux ans, le championnat comportait la saison passée 24 équipes mixtes, réparties en 3 ligues de 8 avec une montée et une descente, mais aussi une coupe à élimination directe. "On voyait souvent des gens venir jouer entre collègues après le travail, on a eu l'idée de créer une ligue regroupant toutes ces entreprises, elles ont tout de suite adhéré" explique Kelly Saint, de l'association multisport de Démouville, organisatrice de la ligue.

50€ pour inscrire son entreprise

Moyennant une inscription de 50€ par entreprise, les équipes disputent un match (deux mi-temps de 25 minutes) par semaine pendant 3 mois, dans des conditions professionnelles : les matchs sont filmés et arbitrés. "L'ambiance est toujours excellente et permet en plus aux entreprises de se rencontrer." Il reste encore de nombreuses places pour la saison à venir qui verra l'équipe locale du Soccer Indoor défendre son titre.

Pour inscrire son entreprise au championnat : 02 31 82 36 81

