Vos pronostics hippiques gratuits pour le Tiercé-Quarté-Quinté de ce Samedi 20 Mai à Auteuil

Aujourd'hui le tiercé, quarté, quinté + se court sur l'hippodrome d'Auteuil. 16 partants s'élanceront à 15h15 sur les 6 600 mètres de la 4ème course. Découvrez la sélection d'Apollinaire.

Dans la 4ème course à Auteuil, pour Le Prix le Guales de Mezaubran, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 6, Polimix

Le 14, Angel's Share

Le 7, Le Mans

Le 2, Grand départ

Le 4, Spain Bowl

Le 13, King of Warsaw

Le 9, Olympic Torch

Et le 8, Déesse du Seuil



Départ à 15h15.