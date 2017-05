L'équipage Imerys remporte la Normandy Channel Race 2017

Voile L'équipage Imerys, constitué de Phil Sharp et Pablo Santurde, a terminé en premier le parcours de la Normandy Channel Race ce vendredi 19 mai 2017 en arrivant à Hermanville-sur-Mer (Calvados) après plus de quatre jours de course.

Imerys a remporté la 8e édition de la Normandy Channel Race (NCR) ce vendredi 19 mai 2017 dans la matinée . Le Class40 de Phil Sharp et Pablo Santurde a franchi la ligne d'arrivée mouillée à Hermanville-sur-Mer à 3h45 du matin après un voyage de quatre jours, 13 heures, 15 minutes et 50 secondes dans la Manche, en longeant les côtes anglaises puis irlandaises, avant de revenir en passant par l'île de Guernesey.

Cette 8e NCR fut sans conteste la plus disputée de l'histoire de la compétition, du moins derrière les deux skippers Imerys. La bataille pour la deuxième place est donc remportée par Serenis Consulting et le duo Jean Galfione-Nicolas Troussel, plus de 3 heures derrière.

Santurde premier double vainqueur de la NCR

"Ça a été fantastique. Des conditions variées, et on livre une course vraiment propre, sans erreur. C'est super de revenir ainsi et de gagner" a déclaré Phil Sharp qui avait terminé 2e l'an passé derrière... Pablo Santurde, alors chez Talés qui devient donc le premier double vainqueur de l'histoire de la NCR. "Je suis aussi heureux que l'an passé. Phil ne semble jamais fatigué, ni frigorifié comme moi! C'est un gars très costaud ! Un Anglais! Je crois que j'aimerais revenir pour une troisième victoire! " a pour sa part commenté le skipper espagnol.

