Hand Spinner : la toupie envahie les cours de récréation en Normandie [vidéos]

La folie Hand Spinner est une véritable déferlante dans le monde entier. La toupie est la tendance incontournable des cours de récréation en Normandie. L'objet s'est imposée en quelques semaines seulement. La plupart des revendeurs sont en rupture de stock. [vidéos]

La vague Hand Spinner est un raz de marée dans les cours de récréation, en Normandie comme ailleurs dans le monde. Depuis quelques semaines, la " toupie de main " est devenue cool, hype, tendance, … et a balayé les Pokémons.

Le Hand Spinner, c'est quoi ?

Il s'agit d'une roue à trois branches qui tourne autour d'un axe central composé d'un roulement à billes. À chaque extrémité des branches se trouve un poids destiné à faire gagner en vitesse de rotation. Le Hand Spinner se tient entre le pouce et l'index. Il est né aux États-Unis durant les années 90 et servirait notamment à aider les enfants autistes et hyperactifs.

Les revendeurs de Hand Spinner en Normandie se sont rapidement trouvés en rupture de stock. Par exemple, à la Boutique du jeu de Saint-Lô (Manche), la première livraison du mercredi 10 mai 2017 n'a résisté que ... 48h00. Elle avait pourtant été seulement annoncée sur la page Facebook du magasin. La deuxième livraison du mardi 16 mai 2017 devrait subir le même sort. Les modèles en métal sont partis en quelques heures seulement.

Le Hand Spinner, comment ?

Si "l'utilisation" de base est très simple et consiste à faire tourner l'objet entre le pouce et l'index, très rapidement, l'envie de réaliser des figures s'impose à l'utilisateur. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de "jonglerie" se répandent à grande vitesse. La vidéo ci-dessous a été postée le 14 avril 2017 et comptabilise déjà plus de 4 millions de vues.

Fabriquer son Hand Spinner

Pour quelques euros ou même avec quelques éléments oubliés au fond d'une boîte à outils, il est possible de fabriquer son Hand Spinner. L'un des youtubers qui a fait connaitre l'objet en France dévoile sa recette.